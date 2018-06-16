Soylu'dan huzurevi ziyareti - İSTANBUL

- Bakan Soylu'nun huzurevi ziyaretinden detaylar - Bakan Soylu'nun konuşması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Biz dualı bir milletiz. Başka insanların dualarını alan bir milletiz. Biz dualı bir ülkeyiz, dualı vatanız. Başka vatanların dualarını alan bir vatanız. Sadece kendisine faydası olan değil, dünyada başka yerlere, sıkıntı çeken ülkelere de, bizden daha zenginler dururken, el uzatanız"İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz dualı bir milletiz. Başka insanların dualarını alan bir milletiz. Biz dualı bir ülkeyiz, dualı vatanız. Başka vatanların dualarını alan bir vatanız. Sadece kendisine faydası olan değil, dünyada başka yerlere, sıkıntı çeken ülkelere de, bizden daha zenginler dururken, el uzatanız." dedi. Soylu, Etiler Dinlenme ve Bakımevi'ni ziyaret etti. Burada konuşan Soylu, medeniyetlerini "İyilik medeniyeti" olarak tanımladıklarını dile getirerek, "Bizim 3 kıtayla ilişkilerimiz olmuştur. Biz 3 kıtaya hem medeniyet hem de iyilik getirdik. Böyle bir ecdadın, böyle bir tarihin emanetleriyiz bu toprak üzerinde. Bu ülkeye zenginlik yakışır." diye konuştu. Gayret göstermenin önemine işaret eden Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülke için en çok gayret gösterenlerden olduğunu vurguladı.Türkiye'nin bir daha yokluk görmesini istemediklerini belirten Soylu, darbelerin, asılan başbakanların, bir annenin iki evladının sağcı - solcu diye birbirine pusu kurmasını istemediklerini söyledi.
Bakan Soylu, 24 Haziran'daki seçimlerin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:"Duamız budur. Biz dualı bir milletiz. Başka insanların dualarını alan bir milletiz. Biz dualı bir ülkeyiz, dualı vatanız. Başka vatanların dualarını alan bir vatanız. Sadece kendisine faydası olan değil, dünyada başka yerlere, sıkıntı çeken ülkelere de, bizden daha zenginler dururken, el uzatanız. Şefkat, merhamet ve iyilik medeniyetinin çocuklarıyız. Bu bayrağı taşıyoruz."Soylu, konuşmasının ardından huzurevi sakinleriyle uzun süre sohbet etti.