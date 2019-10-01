Soylu: 'Dağdaki teröriste erzak gönderen adama sesimizi çıkarmazsak verdiğimiz mücadelenin samimiyeti sorgulanır' - ANKARA Haberi
Soylu: "Dağdaki teröriste erzak gönderen adama sesimizi çıkarmazsak verdiğimiz mücadelenin samimiyeti sorgulanır" - ANKARA - Katılımcılar - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. (3)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım