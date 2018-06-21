Soylu: 'Büyük projeleri yarım bırakmayalım' - İSTANBUL
Soylu: "Büyük projeleri yarım bırakmayalım" - İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıİSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük projeler yaptıklarını belirterek, "İşlerimizi yarım bırakmayalım. Bir taraftan büyük projeler yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Bir taraftan yerli arabamızı yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Üçüncü havalimanını yapıyoruz yarım bırakalım mı? Kanal İstanbul 'u yapıyoruz yarım bırakalım mı? Boğazın altına üç katlı tüp geçit yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Şehir hastaneleri yapıyoruz, yarım bırakalım mı?" dedi. Gaziosmanpaşa Yıldıztabya'da düzenlenen mitingde konuşan Soylu, burada doğup büyüdüğünü dile getirerek, bugüne kadar hemşehrilerini mahçup etmediğini söyledi.
Türkiye'nin çok zor zamanlardan geçtiğini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:"Bu ülkeyi hep darbeler arasına sıkıştırdılar. 1960 darbesi 12 Mart muhtırası, 1980 - 28 Şubat, 28 Şubat - 27 Nisan, 27 Nisan - 15 Temmuz. Öyle bir sistem kurdular ki istedikleri gibi yöneteceklerdi. İstediler ki ABD bize parmak salladığında söz söylemeyelim, güçsüz olalım. Bize her şey söyleyebilirler. 'Kişi başına düşen milli geliri 3 bin dolardan 11 bin dolara getirmediniz' diyebilirler. 'Siz bu ülkede 20 bin kilometre bölünmüş yol yapmadınız' diyebilirler. 'Her ile üniversite kazandırmadınız.' diyebilirler. Bize diyebilirler ki 'Teknokentler yapmadınız, sanayi yatırımlarını artırmadınız.' Bize diyebilirler ki 'İnsansız hava aracı yapmadınız, siz Atak helikopterini, Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya Tünelini yapmadınız?' Her türlü iftirayı atabilirler. Fakat bize bir şey söyleyemezler. Biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik."Terör örgütleri ve uyuşturucuya karşı verilen mücadeleye değinen Soylu, vatandaşlardan verilen mücadelelerin yarım kalmaması için destek istedi.Terör örgütlerine büyük darbeler vurulduğunu dile getiren Soylu, "PKK ile mücadele ediyoruz, yarım bırakalım mı? FETÖ ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? İllet örgüt DHKP - C ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? İslam'ı istismar eden DEAŞ'la mücadeleyi yarım bırakalım mı? Çocuklarımızı zehirleyen Avrupa'da üretilen uyuşturucu ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? Emniyet güçlerimiz yılbaşından bu yana 10 bin 500 uyuşturucu satıcısını kodese tıkmış durumdalar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize talimatı var. Milletimizi bu uyuşturucu illetinden kurtarmazsak namerdiz." ifadelerini kullandı.Muhalefet partilerinin HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasını istemesini eleştiren Soylu, "Yazıklar olsun. Biz niçin terörle mücadele veriyoruz? Evlatlarımızı niçin şehit veriyoruz?" şeklinde konuştu. Büyük projelerin yarım bırakılmaması gerektiğini vurgulayan, Soylu, "İşlerimizi yarım bırakmayalım. Bir taraftan büyük projeler yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Bir taraftan yerli arabamızı yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Uydumuzu yapıyoruz yarım bırakalım mı? Üçüncü havalimanını yapıyoruz yarım bırakalım mı? Artık Boğaz daha güvenlikli olacak. Bir bağımsızlık projesidir, Kanal İstanbul 'u yapıyoruz yarım bırakalım mı? Boğazın altına üç katlı tüp geçit yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Çanakkale 18 Mart Köprüsü'nü yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Şehir hastaneleri yapıyoruz, yarım bırakalım mı? İnsansız hava araçlarımızı geliştiriyoruz, yarım bırakalım mı? Ne olursunuz bu projelere sahip çıkalım. Güçlü bir Türkiye için güçlü bir destek verin." diye konuştu. 24 Haziran seçimleriyle birlikte geçilecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değinen Soylu, yeni sistemle siyasi krizlerin ortadan kalkacağını, güven, istikrar ve yatırım geleceğini kaydetti. Mitinge, TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, AK Parti milletvekili Burhan Kuzu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı.