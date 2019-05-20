Soylu: 'Bu ülkede, gözümüzün içine baka baka bir oyunu sahneye koydular' - İSTANBUL
Soylu: "Bu ülkede, gözümüzün içine baka baka bir oyunu sahneye koydular" - İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel güvenlik görevlileri ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.
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