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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Soylu: 'Bu millete kalleşlik düşünenlere kanunun gücünü hiçbir zaman tereddüt etmeden kullanmalısınız' - DİYARBAKIR

Soylu: 'Bu millete kalleşlik düşünenlere kanunun gücünü hiçbir zaman tereddüt etmeden kullanmalısınız' - DİYARBAKIR

Soylu: "Bu millete kalleşlik düşünenlere kanunun gücünü hiçbir zaman tereddüt etmeden kullanmalısınız" - DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun okulu başarıyla tamamlayan öğrencilere hediye ve plaket vermesiDİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulunda mezuniyet töreninde konuştu.
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Mezuniyet Mezuniyet Töreni Öğrenciler 

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