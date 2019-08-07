Soylu: 'Bu millete kalleşlik düşünenlere kanunun gücünü hiçbir zaman tereddüt etmeden kullanmalısınız' - DİYARBAKIR
Soylu: "Bu millete kalleşlik düşünenlere kanunun gücünü hiçbir zaman tereddüt etmeden kullanmalısınız" - DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun okulu başarıyla tamamlayan öğrencilere hediye ve plaket vermesiDİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulunda mezuniyet töreninde konuştu. (6)
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