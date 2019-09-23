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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Soylu: 'Bu çalıştay bize hem bir rehberlik hem bir değerlendirme hem de hep birlikte kendi dairemizin etrafına çıkabilme imkanı sağlayacaktır' - ANKARA İzle

Soylu: 'Bu çalıştay bize hem bir rehberlik hem bir değerlendirme hem de hep birlikte kendi dairemizin etrafına çıkabilme imkanı sağlayacaktır' - ANKARA İzle

Soylu: "Bu çalıştay bize hem bir rehberlik hem bir değerlendirme hem de hep birlikte kendi dairemizin etrafına çıkabilme imkanı sağlayacaktır" - ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına katıldı.

Kabil 

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