Soylu: 'Bu çalıştay bize hem bir rehberlik hem bir değerlendirme hem de hep birlikte kendi dairemizin etrafına çıkabilme imkanı sağlayacaktır' - ANKARA İzle
Soylu: "Bu çalıştay bize hem bir rehberlik hem bir değerlendirme hem de hep birlikte kendi dairemizin etrafına çıkabilme imkanı sağlayacaktır" - ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına katıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım