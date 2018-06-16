Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Soylu, Beşiktaş'ta vatandaşlarla buluştu - İSTANBUL

Soylu, Beşiktaş'ta vatandaşlarla buluştu - İSTANBUL

- Bakan Soylu'nun kürsüye gelişi - Bakan Soylu'nun konuşması - Vatandaşlara karanfil dağıtması - Otobüsten hediyeler dağıtması - Esnaf ziyareti - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Yıllardır bildiğimiz CHP'lilerin HDP'ye baraj atlatmak için kampanya yaptıklarını görüyoruz. Bunu bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum. Bu ülkeye yapabilecekleri en büyük ihaneti yaparlar. Çok net söylüyorum. Bazı CHP'lilerin HDP'yi destekleyecekleri konusunda sosyal medyada kampanya yaptıklarını görüyoruz. O şehit cenazelerinin peşine tekbirlerle giden insanların ahını alırlar" - "Terör örgütüne gülücük dağıtan, onları makul göstermeye çalışanlara, HDP'yi makul bir siyasi parti olarak göstermeye çalışanlara aman vermeyiz. Çünkü bugünkü cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın PKK'nın adayı olduğunu herkes bilmektedir"İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yıllardır bildiğimiz CHP'lilerin HDP'ye baraj atlatmak için kampanya yaptıklarını görüyoruz. Bunu bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum. Bu ülkeye yapabilecekleri en büyük ihaneti yaparlar. Çok net söylüyorum. Bazı CHP'lilerin HDP'yi destekleyecekleri konusunda sosyal medyada kampanya yaptıklarını görüyoruz. O şehit cenazelerinin peşine tekbirlerle giden insanların ahını alırlar." dedi.
Soylu, Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'nde vatandaşlara hitap etti.AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin şehit olduğu olaylara değinen Soylu, "Biz, terör örgütüne aman vermeyiz. Ama terör örgütüne moral verenlere de aman vermeyiz. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Terör örgütüne gülücük dağıtan, onları makul göstermeye çalışanlara, HDP'yi makul bir siyasi parti olarak göstermeye çalışanlara aman vermeyiz. Çünkü bugünkü cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın PKK'nın adayı olduğunu herkes bilmektedir. Muharrem İnce nereye gitti? Selahattin Demirtaş'ı ziyarete gitti." diye konuştu.
Soylu, terör örgütlerinin şımartmaya gelmeyeceğini dile getirerek, şöyle devam etti:"Bugün Muharrem İnce'nin yaptığı bu ülkeye, terörle mücadeleye en büyük zarardır. Bırakın seçimi. Cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimini...3 tane oy alacağım, Avrupa'ya yalakalık yapacağım diye bu ziyaret. Ardından bir şey daha yapmıştır. Bu da terör örgütüne destek vermiştir. Afrin'i alan kahraman komutanın 'Apoletlerini sökeceğim. Bu kime cesaret veriyor. Terörle mücadele eden bugüne kadar başarılı şekilde adım atan komutanlarımız, polisimiz, jandarmalarımız karşısında terör örgütünün tam da istediği şey... 'Kandil'e gitmeyin ne gerek var.' dedi.
' Öyle mi? Kimin adına konuşuyor? Bizim adımıza mı, PKK adına mı, yoksa PKK'nın patronları adına mı konuşuyor?"Terörle mücadele hakkında değerlendirmelerde bulunan Soylu, muhalefetin tavrını eleştirdi.
Soylu, siyasetin sadece bu dünya için yapılamayacağını aktararak, halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu söyledi.

PKK üzerinden oy avcılığı yapmanın son derece yanlış olduğuna dikkati çeken Soylu, şunları aktardı:"Son zamanlarda bir şey duyuyoruz. Sosyal medyada da görüyoruz. Yıllardır bildiğimiz CHP'lilerin HDP'ye baraj atlatmak için kampanya yaptıklarını görüyoruz. Bunu bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum. Bu ülkeye yapabilecekleri en büyük ihaneti yaparlar. Çok net söylüyorum. Bazı CHP'lilerin HDP'yi destekleyecekleri konusunda sosyal medyada kampanya yaptıklarını görüyoruz. O şehit cenazelerinin peşine tekbirlerle giden insanların ahını alırlar. Şehit ailelerinin, ülkenin çektiği sıkıntıların, yüksek faiz ödemelerinin, geri bırakılmışlıkların ahını alırlar. Bu kadar da değil. Bütün CHP'lilere sesleniyorum. Eğer böyle bir hadiseyi ortaya koyan bu partiyi baraj üstü çıkarabilmek, doğu ve güneydoğunun huzurunu alt üst edebilmek için siz de yangına benzinle giderseniz bunun ahıyla burada büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalırsınız. Bu çok büyük bir ayıp ve terbiyesizliktir."Soylu, ikindi namazını Dikilitaş Camisi'nde kılarken, konuşması sonrasında vatandaşlara karanfil dağıttı.

Terörle Mücadele Şehit Cenazeleri Milletvekili Seçimi Cumhurbaşkanı Adayı Terör Örgütü 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı