Soylu, Beşiktaş'ta vatandaşlarla buluştu - İSTANBUL
- Bakan Soylu'nun kürsüye gelişi - Bakan Soylu'nun konuşması - Vatandaşlara karanfil dağıtması - Otobüsten hediyeler dağıtması - Esnaf ziyareti - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Yıllardır bildiğimiz CHP'lilerin HDP'ye baraj atlatmak için kampanya yaptıklarını görüyoruz. Bunu bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum. Bu ülkeye yapabilecekleri en büyük ihaneti yaparlar. Çok net söylüyorum. Bazı CHP'lilerin HDP'yi destekleyecekleri konusunda sosyal medyada kampanya yaptıklarını görüyoruz. O şehit cenazelerinin peşine tekbirlerle giden insanların ahını alırlar" - "Terör örgütüne gülücük dağıtan, onları makul göstermeye çalışanlara, HDP'yi makul bir siyasi parti olarak göstermeye çalışanlara aman vermeyiz. Çünkü bugünkü cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın PKK'nın adayı olduğunu herkes bilmektedir"İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yıllardır bildiğimiz CHP'lilerin HDP'ye baraj atlatmak için kampanya yaptıklarını görüyoruz. Bunu bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum. Bu ülkeye yapabilecekleri en büyük ihaneti yaparlar. Çok net söylüyorum. Bazı CHP'lilerin HDP'yi destekleyecekleri konusunda sosyal medyada kampanya yaptıklarını görüyoruz. O şehit cenazelerinin peşine tekbirlerle giden insanların ahını alırlar." dedi. Soylu, Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'nde vatandaşlara hitap etti.AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin şehit olduğu olaylara değinen Soylu, "Biz, terör örgütüne aman vermeyiz. Ama terör örgütüne moral verenlere de aman vermeyiz. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Terör örgütüne gülücük dağıtan, onları makul göstermeye çalışanlara, HDP'yi makul bir siyasi parti olarak göstermeye çalışanlara aman vermeyiz. Çünkü bugünkü cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın PKK'nın adayı olduğunu herkes bilmektedir. Muharrem İnce nereye gitti? Selahattin Demirtaş'ı ziyarete gitti." diye konuştu. Soylu, terör örgütlerinin şımartmaya gelmeyeceğini dile getirerek, şöyle devam etti:"Bugün Muharrem İnce'nin yaptığı bu ülkeye, terörle mücadeleye en büyük zarardır. Bırakın seçimi. Cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimini...3 tane oy alacağım, Avrupa'ya yalakalık yapacağım diye bu ziyaret. Ardından bir şey daha yapmıştır. Bu da terör örgütüne destek vermiştir. Afrin'i alan kahraman komutanın 'Apoletlerini sökeceğim. Bu kime cesaret veriyor. Terörle mücadele eden bugüne kadar başarılı şekilde adım atan komutanlarımız, polisimiz, jandarmalarımız karşısında terör örgütünün tam da istediği şey... 'Kandil'e gitmeyin ne gerek var.' dedi. ' Öyle mi? Kimin adına konuşuyor? Bizim adımıza mı, PKK adına mı, yoksa PKK'nın patronları adına mı konuşuyor?"Terörle mücadele hakkında değerlendirmelerde bulunan Soylu, muhalefetin tavrını eleştirdi. Soylu, siyasetin sadece bu dünya için yapılamayacağını aktararak, halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu söyledi.
PKK üzerinden oy avcılığı yapmanın son derece yanlış olduğuna dikkati çeken Soylu, şunları aktardı:"Son zamanlarda bir şey duyuyoruz. Sosyal medyada da görüyoruz. Yıllardır bildiğimiz CHP'lilerin HDP'ye baraj atlatmak için kampanya yaptıklarını görüyoruz. Bunu bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum. Bu ülkeye yapabilecekleri en büyük ihaneti yaparlar. Çok net söylüyorum. Bazı CHP'lilerin HDP'yi destekleyecekleri konusunda sosyal medyada kampanya yaptıklarını görüyoruz. O şehit cenazelerinin peşine tekbirlerle giden insanların ahını alırlar. Şehit ailelerinin, ülkenin çektiği sıkıntıların, yüksek faiz ödemelerinin, geri bırakılmışlıkların ahını alırlar. Bu kadar da değil. Bütün CHP'lilere sesleniyorum. Eğer böyle bir hadiseyi ortaya koyan bu partiyi baraj üstü çıkarabilmek, doğu ve güneydoğunun huzurunu alt üst edebilmek için siz de yangına benzinle giderseniz bunun ahıyla burada büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalırsınız. Bu çok büyük bir ayıp ve terbiyesizliktir."Soylu, ikindi namazını Dikilitaş Camisi'nde kılarken, konuşması sonrasında vatandaşlara karanfil dağıttı.