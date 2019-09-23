Soylu: 'Bekçilik uygulamasının asayiş rakamlarında hızlı ve keskin etkisini gördüğümüzü burada paylaşmak isterim' - ANKARA
Soylu: "Bekçilik uygulamasının asayiş rakamlarında hızlı ve keskin etkisini gördüğümüzü burada paylaşmak isterim" - ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına katıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım