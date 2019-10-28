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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Soylu: 'Altı ay içerisinde kadına şiddet konusunda mükemmel bir eğitimden tüm polis merkezindeki memurlarımızı geçirelim' - ANKARA

Soylu: 'Altı ay içerisinde kadına şiddet konusunda mükemmel bir eğitimden tüm polis merkezindeki memurlarımızı geçirelim' - ANKARA

Soylu: "Altı ay içerisinde kadına şiddet konusunda mükemmel bir eğitimden tüm polis merkezindeki memurlarımızı geçirelim" - ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu.
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Mel B Polis Polis Merkezi Memur Kadına Şiddet 

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