Soylu: 'Altı ay içerisinde kadına şiddet konusunda mükemmel bir eğitimden tüm polis merkezindeki memurlarımızı geçirelim' - ANKARA
Soylu: "Altı ay içerisinde kadına şiddet konusunda mükemmel bir eğitimden tüm polis merkezindeki memurlarımızı geçirelim" - ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu. (9)
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