Soykırım yalanı Nebraska’ya sıçradı

( ERZURUM )- ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez:- “Ermeni Diasporası, FETÖ ile ittifak içerisinde” ERZURUM



- Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, soykırım yalanının ABD'nin Nebraska eyaletine sıçradığını ifade ederek, "Ermeni diasporası, FETÖ ile ittifak içerisinde" dedi.

Ermeni diasporası ile FETÖ’nün organizasyonu ve mali desteğiyle, Amerika Birleşik Devletleri Nebraska eyaleti yasama meclisi 9. bölge senatörü Sara Howard tarafından ilgili mecliste görüşülmek ve oylanmak üzere "Sözde Ermeni Soykırımı" ile ilgili bir yasa tasarısının sunulduğunu kaydeden ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez, "18 Mart Pazartesi günü görüşülecek olan 640 nolu yasa tasarısı kabul edildiği taktirde sözde Ermeni soykırımı yalanları, Nebraska eyaleti sınırları içerisindeki okulların müfredatlarına alınıp, ders olarak okutulacak" diye konuştu.

ASİMED olarak bu doğrultuda protesto kampanyası başlattıklarını belerten Eğilmez, "Tarih boyunca insanlık onuru ile yaşamış, mazluma, sıkıntıya düşene, yardım isteyene dostluk ve barış elini uzatmış Türk milletine karşı uzun zamandır dünya kamuoyu nezdinde büyük bir iftira ve karalama kampanyası yürütülmektedir. Özellikle 1. Dünya Savaşı öncesi ve sırasında birçok felakete maruz bırakılan Türk insanı, bu acı dönemden sonra ne yazık ki tamamen kasıtlı, tarihi gerçeklerle örtüşmeyen ve Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü parçalamaya yönelik saldırılara maruz kalmaktadır. Uluslararası hukukun ve insan haklarının en temel prensibi olan 'kendini savunma' hakkı bile Türkler söz konusu olunca hiçe sayılmakta ve önemsenmemektedir. Türk milleti adalet istiyor. Türk milleti olarak tüm istediğimiz, milletimize yapılan iftira ve haksızlıkların son bulmasıdır. Uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler ilke ve kararlarının eşit ve adil şekilde uygulanmasıdır. Bir olayın soykırım olarak tanımlanması için hangi şartların oluşması gerektiğine dikkat etmeden, peşin hükümle hareket etmenin hukuki ve meşru dayanağı yoktur. 1915 öncesi ve sonrasında yaşananları inceleme gereği duymayanların, Türk milletinin Ermenilere soykırım yaptığına ilişkin iddia ve kararlarını, haksız, ahlaksız ve iftira olarak kabul edip şiddetle reddediyoruz. Dünya kamuoyunu ve vicdanıyla hükmeden her otoriteyi, Ermeni komitacılarının ve saplantılarının esiri olan diasporanın, bitip tükenmeyen kin ve nefretlerine alet olmamaya, hakkaniyete, adalete ve tarafsızlığa davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Yeni nesillerin beyinlerinin çarpıtılmış bilgilerle ve tarihsel gerçekliklerle bağdaşmayan iftiralarla kirletecektir" Ermeni diasporasının FETÖ ile ittifak içerisinde olduğunu ifade eden Eğilmez, "Ermeni diasporası, Türk devletini karalama faaliyetlerinde en büyük desteklerinden birini terör örgütleri PKK ve FETÖ’den almaktadır. Özellikle 2014 yılından itibaren FETÖ’nün Ermeni diasporasını açıktan desteklediğini takip edebiliyoruz. Şimdi de yine Ermeni diasporası ve FETÖ’nün organizasyonu ve mali desteği ile Amerika Birleşik Devletleri Nebraska eyaleti yasama meclisi 9. bölge senatörü Sara Howard tarafından ilgili mecliste görüşülmek ve oylanmak üzere 'sözde ermeni soykırımı' ile ilgili bir yasa tasarısı sunuldu. Yasa tasarısı 18 Mart’ta görüşülecek. 18 Mart Pazartesi günü görüşülecek olan 640 nolu yasa tasarısı kabul edildiği taktirde sözde Ermeni soykırımı yalanları, Nebraska eyaleti sınırları içerisindeki okulların müfredatlarına alınıp, ders olarak okutulacak. Bu durum, ülkemizin imajı açısından vahim sonuçlar doğurabilir bir yapıya sahip olmakla beraber, yeni nesillerin beyinlerinin çarpıtılmış bilgilerle ve tarihsel gerçekliklerle bağdaşmayan iftiralarla kirletecektir. Ayrıca bu yasa tasarısı ABD’nin diğer eyaletlerine de kötü bir örnek teşkil edecektir" dedi.

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği olarak, Nebraska’da faaliyet gösteren Türk öğrenci topluluğunun da (Turkish Students and Scholars Association at UNL) desteği ile elektronik posta yoluyla Nebraska eyaleti meclisi üyelerine yönelik Ermeni meselesinin tarihi boyutu ile ilgili bilgilendirme ve senatör Sara Howard’a karşı da bu haksız ve adaletsiz yasa tasarısı için sarafornebraska.com adresi üzerinden protesto kampanyası başlattıklarını belirten Eğilmez, "Derneğimiz dünyanın neresinde olursa olsun, ülkemize yönelik her türlü olumsuz aktivitenin karşısında olup, elinden geldiğince bu faaliyetleri durdurmaya yönelik çalışmalarına devam edecektir" ifadelerine yer verdi.