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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
- Soygunda Silahını Düşürünce Kaçtı - ABD'de başarısız soygun girişimi İzle

- Soygunda Silahını Düşürünce Kaçtı - ABD'de başarısız soygun girişimi İzle

güvenlik kamerası görüntüsü

(COLORADO) - Soygunda silahını düşürünce kaçtı COLORADO

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- ABD’nin Colorado eyaletinde bir dükkana giren silahlı soyguncu, silahını düşürünce olay yerinden kaçtı. Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado eyaletine bağlı Aurora şehrinde yaşanan başarısız soygun girişimi güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kentteki bir dükkanı soymak için üzerinde silahla dükkana giren soyguncu, silahını çıkardığı esnada elindeki silahı kasiyerin önündeki alana düşürdü. Bunun üzerine panikleyen soyguncu, silahı almak için kasiyer ile arasındaki engelden atlamaya çalıştı. Soyguncu engeli atlamaya çalışırken kasiyer yere düşen silahı aldı. Kasiyer kız silahı yerden alınca şaşkın soyguncu, ateş edeceği endişesi ile hızla olay yerinden kaçtı.
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