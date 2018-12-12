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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Soyguncuları püskürten kuyumcu yanlışlıkla yoldan geçen vatandaşı vurdu İzle

Soyguncuları püskürten kuyumcu yanlışlıkla yoldan geçen vatandaşı vurdu İzle

olay yerinden görüntüler, pois ekipleri, hastaneden detaylar

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

Kuyumcu Dükkanı Maskeli Soyguncu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 


- Gaziantep'te maskeli ve silahlı iki soyguncuyu püskürtmeye çalışan kuyumcu, kovaladığı şahısları etkisiz hale getirmek isterken yanlışlıkla yoldan geçen bir kadını vurdu. İddiaya, Gaziantep Selimiye Mahallesi 47. Nolu caddede bulunan Ali K'ye ait kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde 2 maskeli ve pompalı tüfekli şahıslar, soygun ve gasp amacıyla girdi. Hemen dükkandaki pompalı tüfeği alan kuyumcu Ali K, şahıslara ateş etmeye başladı.
Kaçmaya başlayan silahlı ve maskeli soyguncular, ara sokakta plakasız olduğu ileri sürülen bir araca binerek kaçtı. Şahısların peşinden kovalayan kuyumcu ise, kaçan hırsızları durdurup etkisiz hale getirmek için peşinden ateş açtı. Kuyumcunun tüfeğinden çıkan saçmalardan biri ise köy otobüsünden yoğurt alıp evine yaya olarak giden Ayfer D'nin bacağına isabet etti. Evine yaklaşık 30 metre kala yaralanan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Polis, maskeli ve silahlı hırsızların kimliklerini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı. (SD-
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