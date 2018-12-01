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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Soyduğu iş yerinin sahibinden bıraktığı notla tavsiyelerde bulundu... 'Keşke alarm yada kamera taktırsaydınız'

Soyduğu iş yerinin sahibinden bıraktığı notla tavsiyelerde bulundu... 'Keşke alarm yada kamera taktırsaydınız'

Olay yeri

Kamera Helal Hırsız Polis Ekipleri Irak 

-Gözleme satışı yapan dükkanlar
-Reyhan Özçiçek ile röportaj
-Mehmet Coşkun ile röportaj
-Dükkanlardan genel görüntü
-Kadınların hamur açması
-Hırsızın bıraktığı notun fotoğrafı

( ZONGULDAK ) Soyduğu iş yerinin sahibinden bıraktığı notla tavsiyelerde bulundu... "Keşke alarm yada kamera taktırsaydınız" ZONGULDAK

- Zonguldak’ta sahildeki büfenin camlarını kırarak içeri giren hırsız, madeni para ve iş yeri malzemelerini çalıp kayıplara karıştı. Hırsız, tezgahın üstüne 'Hepinize aldıklarımın üç mislini geri bırakacağım, nasıl çaldıysam o şekilde' diye yazılı not bıraktı. Edinilen bilgiye göre, olay, Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesinde meydana geldi. Sahil Bulvarı'nda bulunan iki büfeye gece saatlerinde hırsız girdi. Büfelerin camlarını kırarak içeri giren hırsız, madeni para ve büfelerde bulunan yiyecekleri de alarak kayıplara karıştı. Dükkanı açmak için büfeye gelen iş yeri sahibi hırsızlık olayını fark etti. Ne kadar malzeme alındığını tespit için etrafına bakınan iş yeri sahibi tezgah üzerinde kağıdı yazılı notu görünce şaşkına uğradı. İnsaflı hırsız iş yerine bıraktığı notunda 'Hepinizden özür diliyorum. Hepiniz de hakkınızı helal edin. Hepinize aldıklarımın üç mislini bırakacağım. Nasıl çaldıysam o şekilde bırakacağım" dedi.
Kimliği belirsiz hırsız bıraktığı kağıdın altına da not düşerek, "İnsan bir kamera, bir alarm taktırır. Hepinizi seviyorum. Hepinizin parasını vereceğim. Sizi seviyorum' diyerek ayrıca uyarıda da bulundu. Yaşadığı şokun ardından durumu polis ekiplerine haber veren iş yeri sahibi şikâyetçi oldu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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