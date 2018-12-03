'Soydaşlarımızın istihdamına önem veriyoruz' - SOFYA
"Soydaşlarımızın istihdamına önem veriyoruz" - SOFYA - Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy'un açıklaması"Soydaşlarımızın istihdamına önem veriyoruz" - Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy: - "( Bulgaristan 'la) Ortak ticaret hacmimiz geçen sene 4 milyar avroyu geçmişti, bu sene de geçmeyi planlıyoruz. Yatırımlarımız hemen hemen her alanda var. Onları geliştirirken aynı zamanda her iki ülkenin dilini kullanan soydaşlarımızın istihdamına önem veriyoruz"SOFYA (AA) - İHVAN RADOYKOV - Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye ile Bulgaristan 'ın ortak ticaret hacminin geçen sene 4 milyar avroyu geçtiğini belirterek, "Yatırımlarımız hemen hemen her alanda var. Onları geliştirirken aynı zamanda her iki ülkenin dilini kullanan soydaşlarımızın istihdamına önem veriyoruz" dedi. Bulgaristan 'daki görevinin ilk yılını tamamlayan Büyükelçi Ulusoy, Bulgaristan - Türkiye ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.Ulusoy, iki ülke arasında son bir yılda siyasi ilişkilerin çok canlı devam ettiğine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan Boyko Borisov başta olmak üzere Bulgaristan devleti ile yakın iş birliğinin önemine değindi.Ulusoy, ekonomi, kültür ve turizm alanlarındaki ilişkilerin gelişmesinin iki ülke halkları ve kurumları arasındaki bağları doğrudan etkilediğini, birbirini daha iyi anlama ve birlikte yaşama kültürünün gelişmesine vesile olduğunu aktardı.Kültür alanında iki ülke insanları arasındaki ortak alanları ve benzerlikleri vurgulayan Ulusoy, birlikte yaşama anlayışını geliştirmek üzere son 3 ayda büyükelçilik olarak 3 etkinlik düzenlediklerini anlattı.Büyükelçi Ulusoy, şöyle devam etti:"Önce desenlerin ve motiflerin birliğini vurguladığımız bir defilemiz oldu. Daha sonra Devlet Çoksesli Koromuzla burada şarkıların birlikteliğini vurguladık. Son olarak da klasik müzik konseri oldu. Türk ve Bulgar eserleri seslendirildi. Bulgar Şef Kiril Lambov'un Türk melodilerinden esinlenerek hazırladığı ve Türk - Bulgar dostluğuna ithaf ettiği bestesi çok anlamlıydı. Bütün bu etkinliklerimiz büyükelçiliğimizde bir ilk teşkil etti."Birlikte yaşama kültürünün gelişmesinden en çok faydalanacak olan kesimin Türk kökenliler olduğunu belirten Ulusoy, "Etkinliklerimizle Bulgaristan 'ın güzide vatandaşları soydaşlarımızın dostluk köprüsü olarak hem mevcudiyetlerini vurguluyoruz hem de morallerini yüksek tutmaya çalışıyoruz." dedi. - Turizm ve ekonomi alanlarıİki ülke turizm bakanlıkları arasında ilk kez Ortak Turizm Komitesi'nin kurulduğunu aktaran Ulusoy, turizmin gelişmesinin de iki ülkenin birbirini daha iyi tanımasına yardım ettiğini söyledi.
Ulusoy, kapsamlı ilişkilerin ekonomi alanında da sürdüğünü ifade ederek, son bir yılda ikili ilişkileri ilerletmek için iş dünyasıyla Sofya'da birçok etkinlik yaptıklarını dile getirdi. Ulusoy şunları kaydetti:"Türkiye Bulgaristan 'ın 3'üncü en büyük ticaret partneri. Türkiye Bulgaristan 'ın ihracatında 2'nci, ithalatında da 5'inci sırada yer alıyor. Ortak ticaret hacmimiz geçen sene 4 milyar avroyu geçmişti, bu sene de geçmeyi planlıyoruz. Yatırımlarımız hemen hemen her alanda var. Onları geliştirirken aynı zamanda her iki ülkenin dilini kullanan soydaşlarımızın istihdamına önem veriyoruz."