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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Sosyete kadın hırsızlar polise takıldı Haberi

Sosyete kadın hırsızlar polise takıldı Haberi

Şüpheli kadınların güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri

Kadın Polis Ziynet Eşyası Harekete Geç Kadın Hırsız Avcılık 

-Adliyeden görüntüler
-Kadınların adliyeye getirilmesinden görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya İlçesi'nde 3 ayrı evden hırsızlık yapan ve şüphe çekmemek için şık giyinen 3 kadın polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Alanya'nın Oba ve Cumhuriyet mahallerinde farkı zamanlarda kapı kilitlerini açmak için keski olarak adlandırılan plastik malzemeleri kullanarak 3 ayrı evden çok sayıda ziynet eşyası ve bir miktar para çalındığının bilgisine ulaşılması üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri düğmeye bastı. Savcılık koordinesinde hırsızların peşine düşen ekipler, hırsızlık olaylarının olduğu bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtları inceledi. Polis, hırsızların 3 kadın olduğunu ve şüphe çekmemek için şık giyindiklerini belirledi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren asayiş ekipleri hırsızlık şüphelisi kadınların Kiraz N.( 34), Kadriye Ö. (25) ve Serap U.(21) olduğu tespit ederek harekete geçti. Hırsızlık şüphelisi kadınları dün saat 13.30 sıralarında Oba Mahallesi’nde takibe alan ekipler, bir sitedeki apartmana girdiği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Kiraz N. Kadriye Ö. ve Serap U.’ya yapılan üst aramalarında kapı açmak için kullandıkları plastik malzemeler bulunurken, yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sonucu Antalya ve ilçelerinde çok sayıda hırsızlık olayında sabıkaları olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık şüphelisi 3 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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