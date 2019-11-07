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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sosyal paylaşım sitesindeki iğrenç tuzağa siber polisi engel oldu Haberi

Sosyal paylaşım sitesindeki iğrenç tuzağa siber polisi engel oldu Haberi

Gözaltına alınan şahsın polis aracından inmesi

Polis Aracı Çocuk İstismarı Küçük Çocuk Sosyal Paylaşım Sitesi Sosyal Paylaşım 

-Polisler arasında yürümesi
-Adliye binasına girişi
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da sosyal paylaşım sitesi üzerinden çocukları kandırıp çocuk istismarında bulunduğu iddia edilen bir kişi siber polisinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çevrimiçi Çocuk İstismarı Bürosu ekipleri yatıkları takip ve çalışmalar sonucu internette Twitter sosyal paylaşım sitesinde açtığı hesap ile çocukları kandırıp cinsel içerikli sohbet eden ayrıca küçük çocuk fotoğraf ve videoları paylaştığı tespit ettiği 27 yaşındaki B.M.'nin evine operasyon düzenledi.
Siber polisi iğrenç yazışmaları ve paylaşımları da ortaya çıkarak çocukları tuzağa düşmekten kurtardı. Gözaltına alınan M.B.'nin evinde yapılan aramada incelenmek üzere dijital materyallere el konuldu. Polisteki sorgusu tamamlanan B.M., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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