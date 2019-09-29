Sosyal medyayla gelen iyilik İzle

-- Ünzile Özkan röportaj



( MANİSA )- Sosyal medyadan gelen yardım yüz güldürüyor- Son 4 yılda 3 bin 500 yardıma muhtaca ulaşan Ünzile Özkan:- “Sadece dua almak için yapıyorum. Dua almaya da inşallah devam edeceğim” MANİSA



- Manisa’da bir çocuk annesi ev hanımı Ünzile Özkan, sosyal medya hesabı üzerinden maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarla yardımseverler arasında gönül köprüsü kurdu. 4 yılda 3 bin 500 ihtiyaç sahibinin derdine hayırseverlerin desteğiyle derman olmaya çalışan Özkan, hayırseverlerin, sosyal medya hesabından kendisine ulaşan ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyor. Manisa’da kalp hastası çocuğunun hastalığından esinlenerek, sosyal medya hesabı facebook üzerinden iyilik seferberliği başlatan ev hanımı Ünzile Özkan (42), hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini bir araya getiriyor. Aralarında kimsesiz, yardıma muhtaç, öğrenci, yaşlı, kadın, hasta ve engellilerin bulunduğu binlerce yardıma muhtacın ihtiyaçlarının karşılanmasına aracılık eden Özkan, 4 yılda 3 bin 500 kişiye ulaştı. Facebook sayfası üzerinden kendisine ulaşan ihtiyaç sahiplerini, rencide etmeyecek şekilde yüzleri kapalı bir şekilde paylaşan Özkan, hayırseverin yardıma muhtaç kişiye ulaşmasını sağlıyor. Özkan, Türkiye genelinden gelen yardımların yanı sıra yurt dışından gelen yardımları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. “Sadece dua almak için yapıyorum” Yardımların yanı sıra Manisa’da 90, Ege Bölgesi genelinde ise 200 yardıma muhtaç aile ile düzenli olarak ilgilendiğini kaydeden Özkan, “4 senedir hayırseverlerimizden gelen yardım ve desteklerle hasta çocuklarımızın ameliyatları, okul ihtiyaçları ve yardıma muhtaç insanlarla ilgileniyorum. Konya, İzmir, Manisa gibi ülkemizin çeşitli bölgelerinin yanı sıra Almanya’dan gelen desteklerle çocuklarımıza ulaşmaya çalışıyorum. İlk olarak oturduğum mahalledeki iki yaşlı teyzeyle ilgilendim. Onlarla ilgilenirken diğer insanlarda bana ulaşmaya başladı.

Bağırsakları dışarıda olan bir yavrumuz vardı. Ameliyatı için destek istedim. Çok olumlu geri dönüşler oldu. Ameliyat oldu, tedavisi bitti. Kademe kademe 4 sene oldu. 4 senedir de Allah’ın izniyle bu seviyeye geldik. Sosyal medya sayfamdan hayırseverlerimiz gördükçe, Allah’a şükür destekler çoğalmaya başladı.

Yardımın nereye gittiğini çok iyi bildikleri için, bana güvenleri arttıkça da desteklerimiz ilerledi. Hepsinden çok memnunum. Allah bin kere razı olsun. Sadece dua almak için yapıyorum. Dua almaya da inşallah devam edeceğim. Manisa’da sadece 90 ailem var. Ege Bölgesi genelinde ise 200’e yakın aile ile ilgileniyorum. Şuana kadar ise toplamda 3 bin 500’e yakın aileye ulaştım” diye konuştu.

Destek istedi Hayırseverlerden her zaman destek beklediğini dile getiren Özkan, “Sadece bu sene 190 çocuğa okul üniforması, yarısına yakınına kırtasiyesi malzemeleri temininde bulunduk. Siirt’ten arayan bir çocuğumuza hava cihazları temin ettik. Medikal olarak da 200’ye kadar ailenin bireysel ihtiyaçlarını karşıladık. Yetim ve öksüzün başını okşamak her zaman duaların en güzeli, bunun için hayırseverlerden desteklerinin devamını bekliyorum. Nereye gittiklerini bildikleri için içleri rahat olsun. Makbuzları ile tüm detaylarıyla şeffaf olduğum için hem ben hem de hayırseverlerin içleri rahat.” dedi.

(EE-SC-

