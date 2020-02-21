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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Sosyal medyanın konuştuğu Atakan, basın mensuplarının sorularını cevapladı Haberi

Sosyal medyanın konuştuğu Atakan, basın mensuplarının sorularını cevapladı Haberi

Atakan Kayalar detaylar

Sosyal Medya Psikiyatrist Basın Mensupları 

-Annesi detaylar
-Soruları cevaplaması
-Satranç oynaması detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sosyal medyanda 5 ayda okuduğu 250 kitap ile bir anda dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi Atakan Kayalar, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Henüz 10 yaşında olmasına rağmen felsefi konuşmaları dolayısıyla sosyal medyanın ilgisini çeken Atakan Kayalar, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kayalar, “5 ayda 250 kitap okudum. Felsefe, fizik bilim kitapları okudum. İleride psikiyatrist olmak istiyorum. Cumhurbaşkanı da olmak istiyorum. Kitapları kendi kendime keşfettim. Oyun oynamaya da vakit ayırıyorum. Eğitim desteği istiyorum. Sosyal çevremden soyutlanmak istemiyorum” dedi.

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