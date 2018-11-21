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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sosyal medyadan yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyon kamerada

Sosyal medyadan yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyon kamerada

Polisin düzenlediği operasyon anı (pk)

Sosyal Medya Polis Kamera Silah Ticareti Çelik Yelek 

-Adreslerde ele geçirilen silahlar
-Şüphelilerin sosyal medyadaki pazarlama yöntemleri
-Detaylar

( İSTANBUL )- Operasyonda gözaltı sayısı 41’e yükseldi İSTANBUL

- İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda, sosyal medyadan yasa dışı silah ticareti yaptıkları ileri sürülerek gözaltına alınanların sayısı 41’e yükseldi. Öte yandan polisin düzenlediği operasyon anı kameralara kaydedilirken, şüphelilerin sosyal medyadaki pazarlama yöntemleri de gün yüzüne çıkarıldı. Alınan bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen ortak çalışmalarda; sosyal medya üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon başlatılmıştı. İstanbul merkezli Konya, İzmir, Bursa, Edirne, Amasya, Sivas, Samsun ve Van’da belirlenen 50 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, şu ana kadar 41 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, çelik yelekler, av tüfekleri ve bu silahlara ait şarjörler ile değişik çap ve markalarda çok sayıda fişekler ele geçirilmişti. Diğer yandan polisin düzenlediği operasyon anı, adreslerde ele geçirilen silahlar kameralara da yansırken, şüphelilerin sosyal medyadaki pazarlama yöntemleri de ortaya çıkarıldı. Öte yandan gözaltına alınan zanlılar İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine getirilirken, sabah başlatılan operasyonların devam ettiği bildirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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