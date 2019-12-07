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07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sosyal medyadan uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

Sosyal medyadan uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

arşiv görüntüler

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Sosyal Medya Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde 


- Zonguldak’ta sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen C.D.'nin(32) evine operasyon düzenledi.
Ekiplerin yaptığı aramada C.D.’nin üzerinden 5 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadesinin alınan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan ekiplerce Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen C.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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