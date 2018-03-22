Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama - KAYSERİ
- Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinden görüntü - Zanlının polis ekipleri tarafından getirilmesi - Zanlının sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilmesiSosyal medyadan terör propagandasına tutuklama - Kayseri 'de Suriye uyruklu kişi tutuklandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen Suriye uyruklu kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden PYD/PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Ömer E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.