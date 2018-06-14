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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama - HATAY

Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama - HATAY

- Adliyeden genel görüntü - Zanlının adliyeden çıkarılışı Hatay 'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklamaHATAY (AA) - Hatay 'ın Dörtyol ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü YPG/ PKK propagandası yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü YPG/PKK propagandası yaptığı iddiasıyla A.A'yı gözaltına aldı.Zanlının Dörtyol ilçesindeki ikametinde yapılan aramada bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklandı.

Sosyal Medya Propaganda Terör Örgütü 

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