Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı - KAYSERİ
- Zanlıların evlerine düzenlenen operasyondan görüntüler - Zanlıların sağlık kontrolünden geçirilmesi ve emniyete götürülmesiSosyal medyadan terör propagandasına gözaltıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü YPG/PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen Ş.A. ve F.G'yi gözaltına aldı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.