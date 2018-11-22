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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı - KAYSERİ

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı - KAYSERİ

- Zanlıların evlerine düzenlenen operasyondan görüntüler - Zanlıların sağlık kontrolünden geçirilmesi ve emniyete götürülmesiSosyal medyadan terör propagandasına gözaltıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü YPG/PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen Ş.A. ve F.G'yi gözaltına aldı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sosyal Medya Akalan Propaganda Terör Örgütü Trol 

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