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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı - KAYSERİ

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı - KAYSERİ

- Zanlının Kayseri Devlet Hastanesinden çıkartılışı Kayseri 'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG propagandası yapanlara yönelik çalışma başlattı.Düzenlenen operasyonda sosyal medya üzerinden terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen Bülent B. gözaltına alındı.Zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Sosyal Medya Propaganda Örgüt Propagandası Terör Örgütü Trol 

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