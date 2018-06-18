Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı - KAYSERİ
- Zanlının Kayseri Devlet Hastanesinden çıkartılışı Kayseri 'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG propagandası yapanlara yönelik çalışma başlattı.Düzenlenen operasyonda sosyal medya üzerinden terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen Bülent B. gözaltına alındı.Zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.