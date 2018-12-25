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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı - İZMİR

Sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı - İZMİR

- Sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı - Zanlıların sağlık kontrolünden geçirilmesiSosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltıİZMİR (AA) - İzmir 'de sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medyadan terör örgütleri DHKP/C, THKO, TKP/ML, MLKP, THKP/C ve TDKP ile örgüt mensuplarını övücü paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.Zanlıların adreslerindeki aramalarda, bir ruhsatsız tabanca ile buna ait çok sayıda mermi, dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.Şüphelilerin kent genelinde yapılacak sokak eylemlerinde rol alarak kalabalık grupları güvenlik güçlerine karşı galeyana getirdikleri, yaptıkları yorumlarda silahlı mücadeleyi savundukları ve kamuoyunu kasıtlı bilgilendirdikleri ileri sürüldü.Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Sosyal Medya Güvenlik Güçleri Propaganda Yakalama Kararı Alabalık 

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