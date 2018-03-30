Sosyal medyadan terör propagandası - ZONGULDAK İzle
- Şüphelilerin adliyeye sevki Zonguldak 'taki sosyal medyadan terör propagandası - Gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildiZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta, Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde paylaşımda bulundukları ve terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya hesaplarından Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde paylaşımda bulundukları ve terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan öğrenciler K.G. ve Y.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Bu arada operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Mart'ta il genelinde farklı adreslere düzenledikleri operasyonda, K.G, Y.G, S.B.K, Ş.Ö. ve R.İ'yi gözaltına almıştı.İşlemlerinin ardından 26 Mart'ta adliyeye sevk edilen S.B.K, R.İ. ve Ş.Ö, çıkarıldıkları hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Bu arada firari olan H.B.K ise dün evrak almaya gittiği adliyede gözaltına alınmıştı.