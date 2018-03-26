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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sosyal medyadan terör propagandası - ZONGULDAK İzle

Sosyal medyadan terör propagandası - ZONGULDAK İzle

- Şüphelilerin adliyeye sevki Zonguldak 'taki sosyal medyadan terör propagandası - Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulundukları ve terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildiZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta, Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde paylaşımda bulundukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye çıkartıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, sosyal medya hesaplarından harekat aleyhinde paylaşımda bulundukları ve terör örgütleri lehine propaganda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan öğrenciler S.B.K, R.İ. ve Ş.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye çıkartıldı.Bu arada operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Firari olan H.B.K'yı arama çalışmaları ise sürüyor.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Mart'ta il genelinde farklı adreslere düzenledikleri operasyonda, TSK'nın Afrine yönelik Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde paylaşımda bulundukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla K.G, Y.G, S.B.K., Ş.Ö. ve R.İ'yı gözaltına almıştı.

Sosyal Medya Propaganda Örgüt Propagandası Terör Örgütü Öğrenciler 

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