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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına tutuklama - ELAZIĞ

Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına tutuklama - ELAZIĞ

- Elazığ Adliyesi'nden detay - Zanlıların adliyeye sevk edilmesiSosyal medyadan terör örgütü propagandasına tutuklama - Elazığ 'ın Karakoçan ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'ın Karakoçan ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçe merkezinde düzenlenen operasyonda, sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal Medya Adli Kontrol Propaganda Sosyal Paylaşım Terör Örgütü 

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