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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sosyal medyadan PKK propagandası yapan 3 üniversiteli adliyede İzle

Sosyal medyadan PKK propagandası yapan 3 üniversiteli adliyede İzle

Zanlıların adliyeye getirilmesi

Sosyal Medya Terör Örgütü Polis Ekipleri Silahlı Terör Örgütü Üniversite Öğrencisi 

-Adliye binası detay

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta sosyal medya üzerinden Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytindalı Harekatı'nı eleştiren ve PKK terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 3 üniversite öğrencisi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Zeytindalı Operasyonu'nu eleştiren ve PKK-KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete getirilen şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Üniversite öğrencisi olan R.İ., Ş.Ö. ve S.B.K. polis ekiplerince sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.
Güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, "PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na getirildi.

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