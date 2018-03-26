Sosyal medyadan PKK propagandası yapan 3 üniversiteli adliyede

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( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ta sosyal medya üzerinden Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytindalı Harekatı'nı eleştiren ve PKK terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 3 üniversite öğrencisi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Zeytindalı Operasyonu'nu eleştiren ve PKK-KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete getirilen şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Üniversite öğrencisi olan R.İ., Ş.Ö. ve S.B.K. polis ekiplerince sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.

Güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, "PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na getirildi.



