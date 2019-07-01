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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sosyal medyadan 'Küçükçekmece' provokasyonuna 5 yakalama - İSTANBUL Haberi

Sosyal medyadan 'Küçükçekmece' provokasyonuna 5 yakalama - İSTANBUL Haberi

Sosyal medyadan "Küçükçekmece" provokasyonuna 5 yakalama - İSTANBUL - Operasyon anı ve gözaltı işlemi yapılan şahsın götürülmesiSosyal medyadan "Küçükçekmece" provokasyonuna 5 yakalamaİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'deki olayla ilgili sosyal medya üzerinden provokasyon yaptığı iddia edilen 5 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 29 Haziran'da Küçükçekmece'de, Suriyeli mültecilere yönelik yaşanan olaylarla ilgili çalışma başlattığı belirtildi.Sosyal medya üzerinden "#ÜlkemdeSuriyeliİstemiyorum", "#SuriyelilerDefolsun" başlığı altında provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen 18 hesaptan 9'unun İstanbul 'da olduğunun belirlenmesi üzerine 30 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda 5 kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.Açıklamada, şüpheliler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Sosyal Medya Gözaltı İşlemi Mülteci Akalan Provokasyon 

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