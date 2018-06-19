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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Sosyal medyadan 'Katilimi tanıyorum' dedi, ölü olarak bulundu

Sosyal medyadan 'Katilimi tanıyorum' dedi, ölü olarak bulundu

gencin cenazesinin adli tıptan çıkarılması

Sosyal Medya Adli Tıp Jandarma Cenaze 

-gencin fotoğrafı
-gencin paylaşımı ile ilgili fotoğrafı

( GAZİANTEP ) Sosyal medyadan "Katilimi tanıyorum" dedi, ölü olarak bulundu GAZİANTEP

- Gaziantep'in Nizip ilçesinde Fırat Nehri yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Av tüfeği ile açılan ateş sonucu öldürüldüğü belirlenen gencin sosyal medya hesabından 3 hafta önce yaptığı tel örgüler önünde çekilmiş fotoğraf ve "katilimi tanıyorum" paylaşımı dikkat çekti. Gaziantep'in Nizip ilçesi Keklik Mahallesi Fırat Nehri yakınlarında piknik yapan vatandaşlar, hareketsiz yatan bir şahsı görünce sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler, şahsın av tüfeği ile açılan ateş sonucu öldürüldüğünü belirlerken şahsın 25 yaşındaki Mehmet Salih P. olduğunu tespit etti. Cezaevinden yeni çıkmış Ölen şahsın Bayramın birinci günü cezaevinden çıktı ileri sürüldü. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Daha sonra gencin cenazesi morgdan alınarak, defnedilmek üzere Nizip ilçesine götürüldü. "Katilimi tanıyorum" paylaşımı Gencin, sosyal medya hesabından 26 Mayıs'ta yaptığı yaptığı paylaşımda ise tel örgüler önünde çekildiği fotoğraf ve "katilimi tanıyorum" yorumu dikkat çekti. Mehmet Salih P'nin paylaşımında, "Ben En azından Katilimi Tanıyorum. Fakat sen bir gün sevilmediğin bir kalpte kim vurduya Gideceksin..!" ifadeleri yer aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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