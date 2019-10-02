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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sosyal medyadan galeyana gelip iş yeri, araç ve evlere zarar verdiler

Sosyal medyadan galeyana gelip iş yeri, araç ve evlere zarar verdiler

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Biber Gazı Sosyal Medya Harekete Geç Polis Ekipleri Saldırı 

-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan çıkartılması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana'da bir çocuğun taciz edilmesini bahane ederek sosyal medyadan galeyana gelerek iş yeri, araç ve evlere zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi ADANA

- Adana'da bir çocuğun taciz edilmesini bahane ederek sosyal medyadan galeyana gelerek iş yeri, araç ve evlere zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, olaylar 19 Eylül Perşembe günü Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar, Gülpınar ve Mirzaçelebi Mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre, 11 yaşındaki bir erkek çocuğa taciz ihbarı üzerine polis ekipleri Dumlupınar Mahallesi'ne gitti. Bu sırada vatandaşlar tacizi gerçekleştiren şahsın yabancı uyruklu olduğunu ileri sürüp bu şahıslara yönelik saldırı başlattı. Ayrıca sosyal medya üzerinden de "3 yabancı uyruklu şahsın çocuklara tecavüz ettiği" yalanıyla "yabancı uyruklu şahısları yakalım, yıkalım, öldürelim, iş yerlerini yakalım" paylaşımlarıyla mahalle sakinlerine çağrı yaptılar. Bunun üzerine çok sayıda kişi yabancı uyruklu şahısların olduğu yerlere gelerek iş yeri ve evlerine zarar verdi. Daha sonra polis bu şahısları biber gazı ve tazyikli su ile dağıttı.
Bu olayların yaşanması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Gasp ekipleri mala zarar verdiği öne sürülen 4 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların ifadelerinde milletin ayaklanmasıyla kendilerinin de olay yerine gittiklerini ancak yaptıklarından pişman olduklarını söyledikleri öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Daha öncede gasp büro amirliği ve güvenlik şube müdürlüğü ekipleri yaklaşık 150 kişi gözaltına almış adliyeye sevk etmişti.
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