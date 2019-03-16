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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sosyal medyada Yeni Zelanda'daki katliamı öven açıklamaya gözaltı Haberi

Sosyal medyada Yeni Zelanda'daki katliamı öven açıklamaya gözaltı Haberi

ARŞİV

Sosyal Medya Tahkikat Katliam Saldırı Adalet Sarayı 

-Alanya emniyeti
-Alanya adalet sarayı

( ANTALYA ) ANTALYA

- Emniyet Genel Müdürlüğü:"Bazı ulusal basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan “mukemmeligindayanilmazhafifligi” rumuzlu bir web sitesi kullanıcısının Yeni Zellanda’daki camilere yapılan saldırıdan sonra “Videoyu izlerken Türkiye’ye gelip bu Cuma camileri temizlese diye iç geçirdim” paylaşımı ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Paylaşımının görülmesi üzerine yapılan çalışmalarda; şahsın Antalya ili Alanya ilçesinde ikamet eden A.A olduğu tespit edilmiş, aynı şahıs 16.03.2019 günü saat 01.00 sıralarında ikamet ettiği adreste gözaltına alınmış, hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır."
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