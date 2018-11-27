Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Sosyal medyada terör propagandası yapanlara operasyon: 8 gözaltı

Sosyal medyada terör propagandası yapanlara operasyon: 8 gözaltı

Şüphelileri getiren ekip aracının hastaneye girişi

Sosyal Medya Hastane Propaganda Örgüt Propagandası Terör Örgütü 

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne giriş çıkışı
-Ekip aracının hastaneden ayrılması
-Hastane genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 8 şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK ile irtibatları olan ve örgüt propagandası yaptığı ileri sürülen 10 şüpheli tespit edildi. Aralarında çeşitli meslek çalışanları olan şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışma kapsamında teknik ve fiziki takip yapıldı. TEM ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlerken bu kapsamda Konya’da 8 zanlı gözaltına alındı. Terör örgütü PKK ile bağlantısı bulunduğu öne sürülen şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere TEM Şubesine götürüldü. Öte yandan evlerde yapılan aramalarda yasak yayın ve dijital materyallerin ele geçirildiği öğrenildi. Operasyonun devam ettiği ve adreslerinde bulunamayan diğer 2 şahsın yakalanması için çalışmaların da sürdüğü belirtildi.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı