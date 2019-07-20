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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sosyal medyada tepki çeken görüntülere Valilikten açıklama

Sosyal medyada tepki çeken görüntülere Valilikten açıklama

sosyal medyada paylaşılan görüntü ve valiliğin yayınladığı 15 saniyelik tek köpek görüntüsü

( ÇORUM ) ÇORUM

Sosyal Medya Köpek 


- Çorum’un Bayat ilçesinde boğuşan iki köpeğe bir kadının elindeki kürekle vurarak ayırmaya çalışması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, Çorum Valiliği sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Her iki köpeğin fotoğrafının Valilik hesabından paylaşıldığı açıklama da, şu ifadelere yer verildi; “Sosyal medyada çıkan Çorum ili Bayat ilçesi Çukuröz köyü Kışla mevki'inde komşusunun köpeğini kürekle döverek öldürdüğü yönünde çıkan haberle ilgili İlçe Kaymakamlığımızca gerekli araştırma ve inceleme yapılmıştır. Her iki köpeğin de sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir kırık, yara, vs. olmadığı tespit edilmiştir. Köpeğe vuran şahıs köpeklerin birbirine saldırdığını, ayırmak için vurduğunu ve sonrasında pişman olduğunu beyan etmiştir”
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