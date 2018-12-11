Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Sosyal medyada tanıştıkları genç kızları tehditle fuhşa sürükleyen çete çökertildi İzle

Sosyal medyada tanıştıkları genç kızları tehditle fuhşa sürükleyen çete çökertildi İzle

Şahısların adliyeye sevk edilmesi

( KOCAELİ )- 14 kızı fuhşa sürükleyen 3 şüpheli, “Like” operasyonu ile yakalandı KOCAELİ

Sosyal Medya Genç Kız Genç Kızlar Akalan Korsan Taksi 


- Kocaeli’de sosyal medya üzerinden tanıştıkları genç kızlara kendilerini fotoğrafçı olarak tanıtıp, çok sayıda beğeni getireceği vaadiyle çektikleri fotoğraflarla tehdit ederek fuhşa zorlayan çete “Like” operasyonu ile çökertildi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli'de sosyal medya üzerinden tanıştıkları kızları, tehditle fuhuş yapmaya zorlayan şahısların olduğu ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Yürütülen saha çalışmaları neticesinde bir çetenin sosyal medya üzerinden tanıştıkları genç kızlara kendilerini fotoğrafçı olarak tanıtıp, sosyal medya üzerinden yüksek beğeni alabilecekleri fotoğraflarını çekme vaadi ile kandırdırtan sonra çektikleri fotoğraflarla tehdit edip fuhuş yapmaya zorladıkları belirlendi. Ekipler, şahısların fotoğraf çekmek vaadiyle arkadaşlık kurdukları 16-23 yaşları arasındaki genç kızları, çektikleri fotoğraflarını ailelerine göndereceklerini ve sosyal medyada paylaşacakları tehdidiyle fuhuş yaptırdıklarını tespit etti. Çete düzenlenen operasyonla çökertildi Ekipler tarafından yapılan fiziki ve teknik takibin ardından 14 genç kızı tehdit ederek fuhuş yaptırtan çete üyelerinin S.Ü. (34), F.K. (49), ve M.Ö. (60) olduğu öğrenildi. Şahıslardan S.Ü.’nün çektiği fotoğrafları ailelerine göndereceğini söyleyerek tehdit ettiği genç kızları korsan taksilerle Kocaeli, İstanbul, Yalova ve Sakarya’da bulunan otel ve evlere gönderdiğini belirleyen ekipler, şahısların İzmit’te bulunan evlerine eş zamanlı “Like” adı altında operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda şahıslardan S.Ü., F.K., ve M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar adliyeye sevk edildi Yakalanan şahıslar Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülürken, kimlikleri tespit edilen 14 genç kız hakkında ise gerekli işlemler yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. (MK-GY
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Gece yarısı yarı çıplak sokağa attılarGece yarısı yarı çıplak sokağa attılar
İzmir'in kadın itfaiyecileriİzmir'in kadın itfaiyecileri
Üniversiteli Nermin, 5'inci kattan ölüme atladıÜniversiteli Nermin, 5'inci kattan ölüme atladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı