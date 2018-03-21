Sosyal medyada silah ticaretine 7 gözaltı

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-Ele geçen silah ve mermilerin fotoğrafları



( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN



- Samsun'da sosyal medya üzerinden silah ticareti yaptıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda internette bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden silahlıların fotoğraflarını paylaşarak sattıkları iddia edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun'un Tekkekköy, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde 8 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 3 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 534 adet tabanca mermisi, 5 şarjör, 1 adet tabanca gövdesi, 1 adet kasatura ve bir miktar dişi Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

