Sosyal medyada kar yağışını canlı yayınlarken emojileri açık unutunca ortaya çıkan görüntüler kahkahaya boğdu



- Ordu'nun Mesudiye ilçesi Harçbeli mevkinde kar yağışı başlamasıyla kar görmek ve fotoğraf çekmek için bölgeye çıkan vatandaşlardan bir tanesinin karda canlı yayın yaparken ekranda oluşan fügürleri görünce yaşadığı şaşkınlık izleyenleri tebessüm ettirdi. Görüntülerin sosyal medyada düşmesinin ardından yoğun ilgi gördü. Sosyal medyaya düşen görüntülerde ise yağan karı çekmeye çalışırken açtığı canlı yayında kendisine çevirdiği kamera ile oluşan emojiler sayesinde şekilden şekilde girince eğlenceli görüntüler ortay çıktı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından izlenen görüntü İnternet kısa sürede fenomen hale geldi

