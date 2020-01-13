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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sosyal medyada gündem olan gence Ankara Valiliği sahip çıktı

Sosyal medyada gündem olan gence Ankara Valiliği sahip çıktı

-Hasan'ın konuşmasından

( ANKARA ) ANKARA

Bild Harekete Geç Irak Trol 


- Ankara’da sokakta yaşayan kişinin videosu Ankara Valiliği’ni harekete geçirdi. Yaşadığı zorluklara rağmen kocaman yüreği ile yaşama sevincini kaybetmeyen kişiye Vali Şahin sahip çıktı. Sosyal medyada gündem olan Hasan M.’nin konuşması izleyenleri duygulandırdı. Yaşadığı zorluklara rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen 29 yaşındaki Hasan M.’ye Ankara Valiliği sahip çıktı. Ankara Valisi Vasip Şahin ise Twitter hesabından, "Gönlü zengin, yüreği kocaman Hasan'a ulaştık" açıklamasını yaptı. Sosyal medyada çokça izlenen ve izleyenleri duygulandıran görüntülerde babaannesini kaybettikten sonra sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını, mendil satarak harçlığını çıkardığını, parası olduğunda haftada bir kez otelde kalabildiğini ve genelde de parasının olmadığını söyleyen Hasan M,, “Allah'a çok şükür haftada bir param oluyor onunla da otelde kalıyorum. Bu vesileyle sıcak bir yorganın altında yatabiliyorum, duşumu alıyorum. Yani haftada bir kez de olsa temizliğimi yapabiliyorum" şeklinde konuştu.
Geceleri metro girişinde yatıyordum Geceleri metro girişinde kapalı kepenklerin önünde yere karton sererek uyuduğunu söyleyen Hasan M., "Hayat şartları üzebiliyor; ama şöyle bir gerçek var, Allah insanları sınar. Bu yüzden Allah beni şuan sınıyor ve taşıyamayacağım bir yükü bana vermiyor. Ben genelde yere karton sererek metroda yatıyorum. Benim de bir yerde hayatım değişecek. Ben buna çok inanıyorum. Allah bir yerde benim yüzüme bakacak. Umut her zaman vardır. Hayatın zor yanları var; ama yaşamaya değer. Herkesin bir sıkıntısı vardır" ifadelerini kullandı. Valilik harekete geçti Sosyal medyada gündem olan Hasan M.’nin görüntülerinin ardından harekete geçen Ankara Valiliği, yaşama sevinciyle görenleri kendisine hayran bıraktıran Hasan M’ye kısa sürede ulaştı. Daha sonra sağlık kontrolünden geçirilen Hasan M, kendisi için uygun görülen sıcak yuvasına kavuşacak. Vali Şahin ise Twitter hesabından "Gönlü zengin, yüreği kocaman Hasan'a ulaştık. Bu akşamdan itibaren Ankara Valiliği olarak sorun ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz" şeklindeki açıklamasıyla yüreklere su serperek Hasan’ın artık valilik himayesinde olduğunu vurguladı. (MMD-
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