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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Sosyal medyada fotoğraf etiketleme cinayeti... 14 yaşındaki genci boğazını keserek öldürdü

Sosyal medyada fotoğraf etiketleme cinayeti... 14 yaşındaki genci boğazını keserek öldürdü

Zanlının adli tıpa getirilmesi

Sosyal Medya Hastane Adli Tıp Adli Tıp Kurumu Cinayet 

-Polis arasında yürümesi
-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan çıkartılması
-Hastaneye götürülmesi
-Hastaneden getirilmesi
-Adliyeye götürülmesi
-Arşiv
-Hayatını kaybeden Tamer Salman'ın fotoğrafı

( ADANA -HD)- Adana'da 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisini okul sokağında boğazını keserek öldüren 17 yaşındaki zanlının cinayeti, Facebook’tan sevgilisini etiketlediği için işlediği ortaya çıktı ADANA

- Adana'da 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisini okul sokağında boğazını keserek öldüren 17 yaşındaki zanlının cinayeti, Facebook’tan sevgilisini etiketlediği için işlediği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Dağlıoğlu Mahallesi 80. Yıl Ortaokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Tamer Salman'ın, disiplinsiz hareketlerden dolayı okuldan atıldığı öğrenilen Ö.T. (17) tarafından okulun önünde boğazı kesildi. Özel bir hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybederken, zanlı da polis tarafından kısa sürede yakalandı. Önce Adana Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı yaşı küçük olduğu için daha sonra çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Burada ifadesi alınan Ö.T’nin, Tamer Salman'ın sosyal medyadan sevgilisinin fotoğrafını etiketlediğini gördüğünü bu nedenle tartıştıklarını belirterek, "Tamer, o kızı bende seviyorum etiketlerim sana ne" dediğini bu nedenle de bıçağı rastgele salladığını daha sonrada kaçtığını söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı. Hayatını kaybeden Tamer Salman’in cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Salman, Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi.

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