Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sosyal medya üzerinden şehit emniyet müdürüne hakaret eden 1 şüpheli tutuklandı Haberi

Sosyal medya üzerinden şehit emniyet müdürüne hakaret eden 1 şüpheli tutuklandı Haberi

Şahsın fotoğrafı

Sosyal Medya Şehit Emniyet Müdürü Çerikli 

-arşiv görüntüler
-Şehit Altuğ Verdi'nin fotoğrafı

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye sosyal medya üzerinden hakaret eden bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manavgat İlçesinde Sosyal Medya Platformlarından Twitter'da Şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama ve Hakaret" içerikli paylaşım yapan S.İ. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınan S.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı