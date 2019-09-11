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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sosyal medya üzerinden şehit ailelerine hakaret eden zanlı böyle gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden şehit ailelerine hakaret eden zanlı böyle gözaltına alındı

Polislerin eve girmesi

Ayrımcılık Şehit Aileleri Kız Kardeş Polis Ekipleri Şehit Ailesi 

-evde yapılan aramalar
-zanlının gözaltına alınması

( İSTANBUL )- Zanlının kız kardeşi:- "Katiller bir oğlum var onu yetiştirip PKK'ya yollayacağım, sizleri öldürteceğim" İSTANBUL

- Sosyal medya üzerinden Bahoz Erdal adını kullanarak şehit ailesine hakaret eden ve etnik ayrımcılık yapmak amacıyla çektiği hakaret içerikli videoları yayınlayan zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının kız kardeşinin operasyon sırasında polis ekiplerine, "Katiller bir oğlum var onu yetiştirip PKK'ya yollayacağım. Sizleri öldürteceğim" şeklinde sözler sarf ettiği öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, sosyal medya üzerinden Bahoz Erdal adını kullanarak şehit ailesine hakaret eden ve etnik ayrımcılık yapmak amacıyla çektiği hakaret içerikli videoları yayınlayarak toplumsal infial uyandıran şahsın kimliği tespit edildi. İ.H.S. isimli şahsın Zeytinburnu'nda ikamet ettiğini belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı. İ.H.S. bugün Zeytinburnu'nda yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri İ.H.S.'nin yaşadığı eve giriş yaptığı sırada şüphelinin kız kardeşi olduğu belirlenen H.K.S. isimli şahıs polis ekiplerine fiziksel müdahalede bulunduğu öğrenildi. H.K.S.'nin polis ekiplerine, “Katiller bir oğlum var onu yetiştirip PKK'ya yollayacağım. Sizleri öldürteceğim. Her gün PKK'ya dua ediyorum. Her gün bir çok polis gebertsin diye” dediğini bilgisi edinildi. Polislere yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden H.K.S. ekipler tarafından gözaltına alındı.
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