Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sosyal medya üzerinden lahit mezarı satmaya çalışan şahıs yakalandı

Sosyal medya üzerinden lahit mezarı satmaya çalışan şahıs yakalandı

Ele geçirilen lahit mezarın görüntüsü

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Sosyal Medya Uzunlu Lahit Akalan 


- Erzincan’da izinsiz kazı yaparak bulduğu lahit mezarını sosyal medya üzerinden satmaya çalışan C.U. isimli şahıs, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Ele geçirilen lahit mezarı ise Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Erzincan ilinde ikamet eden C.U. isimli şahsın izinsiz kazı yaparak bulmuş olduğu Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit mezarını sosyal medya üzerinden para karşılığında satmak üzere alıcı arayışı içerisinde olduğu tespit edildi.Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, yapılan saha ve teknik çalışmalar sonucunda söz konusu lahit mezarını Erzincan ili merkez ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden C.U. isimli şahsın gizlediği tespit edildi. Bu kapsamda 20 Mart 2020 tarihinde şüphelinin ikametinde yapılan aramada, evin arka bahçesine gömülü vaziyette; Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 91 cm uzunluğunda, 29 cm genişliğinde ve 29 cm yüksekliğinde, bütün yüzeylerinde o döneme ait kabartma resimlerin bulunduğu lahit mezar ele geçirildi.Olayın şüphelisi C.U. yakalanarak, hakkında yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen lahit mezar ise Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı