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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Sosyal medya üzerinden 'Atatürk'e hakarete tepki

Sosyal medya üzerinden 'Atatürk'e hakarete tepki

Atatürkçü Düşünce derneği üyeleri tarafından basın açıklaması

Cumhuriyet Sosyal Medya Basın Açıklaması Suç Duyurusu Hanlı 

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( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Eski Atatürkçü Düşünce Derneği Ardahan Şube Başkanı Serhat Arslangörür, sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret edilmesine tepki gösterdi. Bir süre önce sosyal medya üzerinden eski bir fotoğraf paylaşımı sonrası yorumların yapıldığı ve bu yorumlar içerisinde Y.K. isimli bir şahsın Atatürk ve onun silah arkadaşı İsmet İnönü'ye yönelik hakaret eden bir paylaşım bulunmuştu. Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen eski Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Serhat Arslangörür, "Böyle bir vakanın Ardahanlı bir kütüğe sahip vatandaştan Atatürk'e hakaret, İsmet İnönü'ye hakaret edilmesi bizi çok üzen bir olay. Şu bilinmeli ki Atatürk ve onun silah arkadaşları olmasaydı bugün Ardahan ya da Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devletin var olması da şüpheliydi. Onların kurmuş oldukları Cumhuriyette soy isim taşıdık ve soy isimler aldık. Annemiz, babamız ve kim olduğumuz belli oldu. Bir soyumuz ve ecdadımız oluştu. Eğer olmasaydı acaba onun sonucu ne olurdu? Acaba nasıl bir isim ile anılırdık orası bilinmeli. Atatürk bu devlete, bu millete en büyük armağanı bir cumhuriyet kurarak, özgür çağdaş, medeni bir devlet kurarak, herkese haklar vererek, onları batı medeniyetine, batı seviyesine çıkaran bir ülkeyi armağan etmiştir. Bunun kıymetini bilmeyen kesinlikle nankördür. Böyle bir lidere hakaretlerde bulunan kişiyi ancak soyu sopu olmayan bir insan olarak nitelendirilebilir. Bundan dolayı da yapılmış olan bu hakaretten dolayı o vatandaşı ve bu zihniyette olan ve bunların arkasında olanları da kınıyorum. Ardahanlı bütün sağduyulu insanlarında aynı düşüncede olduğunu da biliyoruz" şeklinde konuştu.

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