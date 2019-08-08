Sosyal medya kampanyasına Turgutlu Belediyesinden büyük destek

-Belediye Başkanı Çetin Akın'ın konuşması

-Alanın temizlenmesinden detaylar



( MANİSA )- Belediye Başkanı Akın, elinde poşetle parkta çöp avına çıktı MANİSA



- Turgutlu Belediyesi doğayı ve çevreyi güzelleştiren ve sosyal medyada başlayan "#trashtag" akımına uyarak Irlamaz Vadisi ikinci etapta çevre temizliği gerçekleştirdi. Sosyal medyada özellikle Twitter kullanıcıları tarafından çevre kirliliğine dikkat çekmek için başlatılan "#trashtag" akımına Turgutlu Belediyesi’de destek verdi. Irlamaz Vadisi ikinci etapta gerçekleştiren çevre temizliğine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, meclis üyeleri, daire müdürleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ile 200’den fazla vatandaş katıldı.

Çevre temizliğinden önce doğayı ve çevreyi kirletmemenin önemine değinen Başkan Akın “En güzel temizlik kirletmemektir. Biliyorsunuz son günlerde sosyal medyada çevre kirliliğine dikkat çekmek için 'Trashtag' akımı başladı.

Bizler de Turgutlu Belediyesi olarak vatandaşlarımıza çağrıda bulunarak Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan Irlamaz Vadisi ikinci etabında çevre temizliği gerçekleştirmek istedik. Sesimizi duyurmak istedik. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu alanda çalışmalar yapmak istedik. Maalesef belirli imkansızlıklar nedeniyle başarılı olamadık. Burada kuruyan bin 270 ağacımızı Turgutlu Belediyesi olarak temizledik. Ancak yerine yenilerini dikemedik. Alanın hali içler acısı. Pisliği ortada. Ağaçlar kurumuş vaziyette. Bizler de burada toplum bilinci oluşturmak ve Manisa Büyükşehir Belediyesini bu alana görev anlamında daha fazla yönlendirmek için burada mahalle muhtarlarımız, vatandaşlarımız, partililerimiz ile beraber temizlik çalışması yapmaya karar verdik. Bu yaptığımız çalışma neticesinde Büyükşehir Belediyesi sesimizi duyar. Bundan sonra bu bölgeye duyarsız kalmaz. Bu akımı devam ettirerek her hafta belirli bölgelerde çevre temizliği yapmayı hedefliyoruz.” dedi.

Başkan Akın ve vatandaşlar daha sonra ellerine çöp torbalarını alarak alanda temizlik çalışmasını gerçekleştirdiler. Temizlik sonrası Başkan Akın ve eşi Sabriye Akın temizlik yapılan alanlara sahipsiz canlılar için mama bıraktı. Turgutlu Belediyesi tarafından yapılan ve #trashtag etiketiyle paylaşılan akım bir belediye tarafından ilk kez yapıldı. Bir çok belediyenin benzer şekilde organizasyon gerçekleştireceği öğrenildi.

