Sosyal medya hesabından terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı Haberi

-şahsın jandarma tarafından adliyeye getirilmesinden detay



( AYDIN -ÖZEL) AYDIN



- Aydın’ın Buharkent ilçesinde sosyal medyadan PKK-YPG propagandası yaptığı iddia edilen şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Savcıllı Mahallesinde ikamet eden V.D. (26) isimli şahsın yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde sosyal medya hesabında PKK-YPG propagandası yaptığı tespit edildikten sonra jandarma çalışma başlattı. Kimliği ve ikameti belirlenen şahıs jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Nazilli Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şahsın evinde arama yapıldıktan sonra şüpheli V.D. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şahsın sorgusu devam ediyor.

