Sosyal medya fenomenleri, Diyarbakır’ı tanıtmak için bir arada Haberi

-Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç konuşması

-Sosyal medya fenomenleri İdil Saliha Küntüz Duran ve Burak Duran çifti konuşması

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR )- Kayapınar Belediye’sinden dev tanıtım projesi, Diyarbakır milyonlara sosyal medya üzerinden tanıtılacak DİYARBAKIR



- Türkiye’nin ünlü sosyal medya fenomenleri Diyarbakır’ı tanıtmak için bir araya geldi. Kayapınar Belediyesi tarafından desteklenen proje ile kentin modern, tarihi ve turistik yönlerinin 100 milyon kişiye ulaşması hedefleniyor. Kayapınar Belediyesi tarafından desteklenen proje, Türkiye'deki sosyal medya fenomenlerini Diyarbakır'da bir araya getirdi. Kentin ve Kayapınar ilçesinin sosyal, kültürel ve toplumsal değerlerini yansıtacak gezi, röportaj ve lezzet tanıtımları, sosyal medya fenomenleri tarafından kendi sayfalarında paylaşılacak. Yapılacak çalışma ile Diyarbakır'ın sosyal medyanın gücüyle 100 milyon kişiye ulaşması amaçlanıyor. Diyarbakır milyonlarca takibi olan sayfalarda tanıtılacak Sosyal medya fenomenleriyle kahvaltıda bir araya gelen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, fenomenlerle sohbet edip Diyarbakır hakkında bilgilendirdi. Diyarbakır’ın modern yüzünü kadim tarihiyle harmanlayarak metropol bir kent olduğunu, bunun da Türkiye’ye sosyal medya fenomenleri tarafından yansıtılacağını dile getiren Kaymakam Koç, fenomenlerle 2 gün boyunca Diyarbakır ve Kayapınar'da yapılan hizmetlerin tanıtılacağını söyledi.



Kaymakam Koç, "Kayapınar Belediyesi olarak ilk defa böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz. Sosyal medya günümüzde insanların yaşamının her alanında yer alıyor ve sosyal medyanın gücünü artık hepimiz biliyoruz. Biz de, genelde Diyarbakır'ın özelde ise Kayapınar Belediyesi'nin çalışmalarını Diyarbakır’ın tarihini, güzelliğini, insanlarının misafirperverliğini Türkiye’ye daha iyi anlatabilmek istedik. Bu sebeple 8 sosyal medya hesabının fenomenlerini davet ettik. Onlarda bizleri kırmadılar, ilçemize geldiler. Burada 2 gün boyunca ilimiz ve ilçemizde gezecekler. Diyarbakır’da gördükleri güzellikleri ve son 2 yıldır kayyumların atanmasıyla ortaya çıkan güzellikleri paylaşmak istedik. İnanıyoruz ki onlar sayesinde milyonlarca insana ulaşacağız, bu projede bir ilk olacak, inanıyorum ki diğer kamu kurumları da bunu örnek alacaktır. Amacımız tamamen Diyarbakır’ın turizm potansiyelini, buradaki sosyal hayatı ortaya çıkarmak ve ekonomik canlılığı sağlamak. Daha güzel bir Kayapınar ve daha güzel bir Diyarbakır oluşturmak için çalışıyoruz. Arkadaşların milyonlarca takipçileri var 100 milyon insana ulaşmayı bekliyoruz” dedi.

"Diyarbakır'a aşık olduk" Diyarbakır'ın bölgenin nadir kentlerinden olduğunu kaydeden sosyal medya fenomenleri İdil Saliha Küntüz Duran ve Burak Duran çifti, Diyarbakır’a aşık olduklarını dile getirdi. Duran çifti, "Biz geçen yıl geldiğimizde insanların tepkisi ‘emin misiniz’ olmuştu, fakat biz geldiğimizde aşık olmuştuk, hayran kalmıştık. Kültür, medeniyet ve şehir düşünün bir yerde teyzelerle oturup, sohbet edip yer sofrasında geleneksel yemekleri yiyorsunuz, duasını alıyorsunuz. Başka bir yerde ise inanılmaz binlerce yıllık tarihi görüyorsunuz, jetsiki sürüyor ve en lüks lokantalarda trilyonluk caddelerde yürüyorsunuz bu müthiş bir şey. Biz İstanbul'dan geldik, bu kadar tarihin bir arada bulunması çok önemli. Buraya aşık olarak geliyoruz, Kayapınar Kaymakam Ünal Koç, bu etkinliğe bizi davet etti çok güzel bir şey yapmaya çalışacağız. Hem Kayapınar hem de Diyarbakır’ı insanlara tanıtıp burada kötü bir şey olmadığını göstermek istiyoruz" diye konuştu.

Yapılacak çalışmanın arından sosyal medya hesaplarından kentin tarihi dokusu ve turistik mekanları paylaşılarak insanlara tanıtılması sağlanacak.

