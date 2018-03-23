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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Sosyal medya fenomeni Taha Özer gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Taha Özer gözaltına alındı

Emniyet çıkışı

Sosyal Medya Adli Kontrol Müstehcen Yakalama Kararı Cep Telefonu 

--Arşiv-
-Taha Özer Röportaj
-Taha Özer Dj'lik yaparken görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 1.5 milyon takipçisi olan ve 'Yerli Dan Bilzerian' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Taha Özer, abartılı şekilde müstehcen videolar paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyet'teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Taha Özer adli kontrol kararıyla serbest kaldı. 1.5 milyon takipçisi olan ve 'Yerli Dan Bilzerian' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Taha Özer hakkında yapılan şikayetler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan şikayetlerde Taha Özer'in sosyal medya hesaplarından abartılı şekilde müstehcen videolar paylaştığı iddia edildi. Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin Taha Özer hakkında yakalama kararı verdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Ar-Ge ve Bilgi İşlem Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, 15 Mart 2018 günü Taha Özer'i Ataşehir'deki evinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise 4 cep telefonu, 2 laptop, harddisk ve hafıza kartı ele geçirildi. Emniyet'teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Taha Özer adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
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