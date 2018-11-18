Sosyal medya fenomeni E-5’te kaza yaptı İzle

-Araçlardan görüntü

-Trafikten görüntü

-Semih Varol röportaj

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da E-5 karayolunda bir otomobilin önünde seyreden araca çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Sosyal medya fenomeni Semih Varol, aracına arkadan çarpılması sonucu karıştığı kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kaza, saat 23.15 sıralarında E-5 karayolu Cevizlibağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Can Ö. yönetimindeki 34 HL 9359 plakalı otomobil, Ankara istikametine doğru seyir halindeyken kontrolden çıkarak sosyal medya fenomeni Semih Varol yönetimindeki 34 NC 2988 plakalı araca çarparak takla attı. Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Kadir Can Ö. araçta sıkışırken, Semih Varol kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Kadir Can Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın yaşandığı güvenlik önlemi alarak trafiğin 2 şeritten akışını sağladı. Kaza nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk ekiplerin çalışmalarının ardından normale döndü. Kaza yara almadan atlatan Sosyal Medya Fenomeni Semih Varol, “Orta şeritte 80 kilometre hızla gidiyordum, bir anda inanılmaz bir sesle arabam sallandı. Bu araç benim arabama vurarak takla attı. İstanbul’da bütün trafiği kilitledi. Arkadaşımla bizde bir şey yok, bizde kemer takılıydı. Çok büyük kazaydı” dedi.



